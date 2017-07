Auvergne-Rhône-Alpes : le chômage baisse de 0,3% en juin

Comme au niveau national, le nombre de chômeurs de catégorie A a baissé de 0,3% dans la région Auvergne-Rhône-Alpes au mois de juin. À l’inverse des chiffres régionaux, le chômage a augmenté dans le Rhône sur la même période (+0,4%).

©PHILIPPE HUGUEN / AFP

Le chômage a légèrement diminué au mois de juin dans la région, après avoir augmenté en avril. Le nombre de demandeurs d'emploi diminue de 0;3%. Une baisse qui touche tous les départements à l’exception de l’Isère et du Rhône où le chômage a augmenté. La plus forte baisse sur un mois a eu lieu en Haute-Savoie (-2%). Sur un an, le chômage a reculé de 1,2% dans la région, soit 4640 demandeurs d'emploi en moins. Chiffre notable, le département du Rhône est le seul de la région à connaître une augmentation du chômage sur un an (0,1%) quand tous les autres ont vu leur nombre de demandeurs d’emploi diminuer. Au niveau national, le chômage a baissé de 0,3% au mois de mai. Sur un an, il a baissé de 1%.