Villeurbanne : un cycliste renversé volontairement par une camionnette

Il y a quelques jours, un cycliste a posté une vidéo sur Twitter, sur laquelle on voit une camionnette le percuter délibérément. Les images, tournées à Villeurbanne, ont été beaucoup partagées. Elles montrent les difficultés pour les automobilistes et les cyclistes de cohabiter à Lyon.

Vélo’v devant le parc de la Tête-d’Or.

Comme nous l'évoquions dans notre numéro de Lyon Capitale du mois de novembre, à Lyon, "la rue est devenue une jungle urbaine". La mésaventure de ce cycliste villeurbannais le confirme. Sur la vidéo de cet internaute, qui roule à vélo sur une bande cyclable, on aperçoit une camionnette qui obstrue le chemin.

Bloqué, le cycliste interpelle le chauffeur. "Je lance au conducteur : "Ce serait bien de se dépêcher un peu s’il vous plaît", raconte-t-il. Il monte dans sa fourgonnette, démarre, jusqu’à toucher la roue. Je crie : "ça va pas non ?". Il pousse, me renverse et se barre."

Les images ne font que corroborer les propos de la victime, puisque l'on voit nettement le chauffeur forcer le passage et renverser le deux-roues qui lui faisait face.

Lyon, la jungle urbaine

Cette scène, filmée le 24 octobre à Villeurbanne, est un exemple parmi d'autres des problèmes de partage de la chaussée qui règnent entre les différents usagers. L'incivilité de ce conducteur, qui a amené le cycliste à porter plainte au commissariat, est monnaie courante dans la métropole lyonnaise.

Le dossier « Vélos, autos, piétons : Lyon, la jungle urbaine » est à découvrir ce mois-ci dans le numéro 771 de Lyon Capitale, des pages 56 à 61.