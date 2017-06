Un grand rassemblement contre l’A45 organisé les 1er et 2 juillet

Le week-end des 1er et 2 juillet prochains, un “rassemblement festif” contre l’A45 est organisé à Saint-Maurice-sur-Dargoire (69) pour faire pression.

DR Les panneaux sont installés sur les deux vallées concernées par le tracé de l'A45

Un "rassemblement festif" contre l'A45 est prévu les 1er et 2 juillet prochains sur le tracé de la future autoroute. Ce rassemblement est organisé par la coordination des opposants à l'A45 pour faire pression sur le Conseil d'État qui pourrait publier prochainement un décret "donnant concession de l’autoroute A45 à Vinci". La coordination des opposants demande aussi "à Nicolas Hulot d’intervenir pour que ce décret ne soit pas signé par le gouvernement". Selon eux, "le projet d’autoroute, aussi inutile que coûteux, détruirait des territoires et des fermes qui alimentent les métropoles lyonnaise et stéphanoise en produits de qualité, alors qu’il n’est pas climato-compatible et qu’il contrevient à la protection de la biodiversité".

Le collectif appelle "l’ensemble des citoyens, des paysans, des riverains, des habitants de la région de Lyon et Saint-Étienne (et au-delà), à venir à Saint-Maurice-sur-Dargoire (69)". De nombreux événements seront organisés ce week-end-là (marche de Saint-Étienne à Lyon, vélorution, tractorution, happening et marché paysans, ateliers et prises de parole, concerts) pour "traduire la diversité et la détermination des opposants à l’A45", explique le collectif. Après la nomination de Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique et solidaire, Georges Fenech, alors député, lui avait adressé une lettre au sujet de l'autoroute A45.

Détails du rassemblement sur le site Internet de la coordination des opposants de l'A45.