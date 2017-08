Lyon : week-end noir sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

Le week-end s'annonce chargé sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes notamment samedi où Bison futé prévoit du noir dans le sens des départs.

La circulation s'annonce particulièrement compliquée ce week-end à Lyon et dans le Rhône. Ce vendredi, la journée est annoncée orange dans le sens des départs partout en France par Bison futé et verte dans le sens des retours. C'est samedi que la situation sera la plus chargée. "Le 5 août sera la deuxième journée la plus difficile de l’été sur l’ensemble des grands axes de liaison du pays. Il correspond au deuxième chassé-croisé de l’été entre les "juillettistes" et les "aoûtiens". La circulation sera "exceptionnellement difficile" sur la grande majorité des axes routiers", prévient Bison futé. En effet, dans le sens des départs ce dernier prévoit du rouge partout en France et du noir en région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le sens des retours la situation sera un peu moins compliquée avec du orange partout en France et du rouge dans le sud du Pays. Enfin ce dimanche la circulation est annoncée verte dans le sens des départs et orange dans celui des retours.

Les conseils de Bison futé

Dans le sens des Départs :

Vendredi 4 août

Évitez les traversées (ou rocades de contournement) de Bordeaux, Lyon et Paris par le sud entre 9 heures et 20 heures.

Évitez les grands axes de liaison du pays, principalement entre 8 heures et 21 heures.

Évitez l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne de 9 heures à 18 heures et l’A7 entre Lyon et Orange, de 10 heures à 20 heures.

Samedi 5 août

Évitez de circuler sur les grands axes de liaison ; entre 8 heures et 20 heures.

Dimanche 6 août

Évitez les grands axes de liaison principalement entre 9 heures et 15 heures.

Évitez l’autoroute A9 entre Nîmes et Montpellier, entre 10 heures et 20 heures, et l’A7 entre Lyon et Orange, de 8 heures à 18 heures.

Dans le sens des Retours :

Vendredi 4 août

Évitez les grands axes de liaison principalement entre 11 heures et 19 heures.

Évitez les autoroutes A8 entre l’Italie et Aix-en-Provence, la jonction A8/A7 et A7 entre Orange et Lyon, de 9 heures à 20 heures.

Évitez l’autoroute A9 de Montpellier et à Nîmes, de 9 heures à 20 heures.

Samedi 5 août

Évitez les grands axes de liaison principalement entre 10 heures et 18 heures.

Évitez les autoroutes A8 entre l’Italie et Aix-en-Provence, la jonction A8/A7 et A7 entre Orange et Lyon, de 9 heures à 20 heures.

Évitez l’autoroute A9 de Montpellier à Nîmes, de 9 heures à 20 heures.

Dimanche 6 août