Sport Ensemble à Lyon : 100 000€ récoltés pour Handicap International

L'événement Sport Ensemble organisé dimanche 2 juillet à Gerland par Handicap International a atteint son objectif : récolter 100 000€

© Handicap International Course Sport Ensemble Lyon 2017

Des courses émouvantes et rythmées pour les quelque 300 participants qui se sont réunis au parc de Gerland ce dimanche 2 juillet. Coureurs solo ou binôme handi-valides ont réalisé de belles performances sur les quatre parcours proposés par Sport Ensemble. L'association Handicap International déclinait son événement parisien dans la capitale des Gaules pour la première fois. Un défi plutôt réussi pour le collectif qui a récolté sur les deux courses plus de 100 000€. La première session à Paris a permis de récolter 77 000€ pendant qu'à Lyon, ce sont plus de 30 000€ euros qui ont été remportés par l'association.

Le début de plusieurs éditions ?

De quoi encourager les prochaines éditions. Le service communication de Handicap International affirme que face au succès de l'édition lyonnaise, l'expérience sera renouvelée : "Évidemment que l'on reviendra à Lyon l'année prochaine ! Et pourquoi pas dans d'autres villes." Si pour l'instant rien n'est déterminé, il est fort probable que l'on voit se décliner les courses Sport Ensemble un peu partout en France. Une nouvelle encourageante pour l'association qui sera de nouveau sur le terrain dès le 23 septembre pour la 23e édition des pyramides de chaussures. Une trentaine de villes françaises réuniront simultanément des participants qui viendront déposer leurs chaussures pour construire des pyramides géantes et solidaires, face aux ravages des mines antipersonnel.

