Nouveaux noms de rues à Lyon : la parité respectée

La ville de Lyon vient de nommer dix nouveaux noms de voies. Parmi elles, cinq hommes et cinq femmes, dont Florence Arthaud, Lucien Bégule, Susan Sontag, Jeanne Barret, Hubert Mounier, Charles Baudelaire, Michel Rosset, Hélène Berthaud, Roger Fenech et Jaqueline Descout.

© Wikimédia Commons Graffiti en hommage à Hubert Mounier, place Louis-Chazette (Lyon 1er).

Cinq femmes, cinq hommes. Conformément à l'annonce qui avait été faite, la parité a été respectée par la municipalité sur la dénomination de nouvelles voies à Lyon. "Nous rattrapons le temps perdu en imprimant un mouvement qui n'a jamais été donné dans la ville", s'est félicité Jean-Yves Secheresse, adjoint en charge du dossier.

Dans le 2e arrondissement, on retrouvera la passerelle Florence Arthaud (navigatrice), reliant les quais Antoine Riboud et Arlès-Dufour, l'allée Lucien Bégule (maître verrier lyonnais) entre le cours Charlemagne et la rue Smith au sud de la rue Casimir Perier, l'allée Susan Sontag (essayiste, romancière et militante américaine) entre la rue Smith et la rue Delandine, l'allée Jeanne Barret (botaniste, exploratrice) entre la rue Delandine et le quai Perrache, la place Hubert Mounier (auteur, compositeur, interprète et créateur de bande-dessinée) à l'angle des rues Delandine et Casimir Perrier et la rue Charles Baudelaire (poète), voie nouvelle entre la rue Smith et la rue Delandine.

D'autres rues vont avoir un nouveau nom dans le 9e arrondissement, la rue Michel Rosset (élu du 9e) entre la rue Joannès Carret et la rue Félix Mangini et les rues Hélène Berthaud (résistante), Roger Fenech (maire du 9e arrondissement) et Jaqueline Descout (militante associative) entre la rue Denise Joussot et la rue Albert Jacquart.

Ces dénominations ont été adoptées. Une voie Francisque Collomb devrait aussi voir le jour dans le 2e arrondissement. Elle sera transversale entre Rhône et Saône.

