Météo du 9 décembre : du soleil à Lyon pour la Fête des Lumières

Après deux soirées pluvieuses pour la fête des Lumières, le ciel se dégage ce samedi matin en prévision de belles éclaircies et d'une soirée au sec avant un retour de la pluie dès dimanche.

© M-A. Cap

Le soleil est de retour ce samedi 9 décembre à Lyon. Dès 10 heures ce matin, les nuages se dissipent avant de revenir en fin de journée. Malgré les belles éclaircies prévues tout au long de la journée, les températures restent froides avec 2 degrés le matin et 4 degrés entre 13 heures et 16 heures. Une fois la nuit tombée et les lumières éclairées, les températures se stabiliseront autour de 1 degré. Pour la première fois depuis le début de la fête des Lumières, la pluie ne devrait pas être au rendez-vous ce soir. Son retour n'est prévu qu'à partir de dimanche matin après fortes rafales de vent pendant la nuit.