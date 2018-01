Météo du 27 janvier : le ciel se découvre dans l'après-midi à Lyon

Très chargé ce matin à Lyon, le ciel commence à se dégager dès 13 heures pour laisser apparaître des éclaircies.

©Tim Douet Place Louis Pradel à Lyon

Après la pluie vient le beau temps, dit l'adage. À la suite d'une journée pluvieuse et d'une cérémonie où les grands chefs du monde entier sont venus rendre hommage à Paul Bocuse, la ville de Lyon devrait retrouver quelques rayons de soleil ce week-end. Si le ciel reste particulièrement chargé ce matin, des éclaircies devraient apparaître à partir de 13 heures. Malgré le retour du soleil dans la journée, les températures restent comprises entre 8 et 10 degrés au plus chaud de la journée. Le vent du Nord s'est installé sur la ville et participera à dégager le ciel en soufflant à une vitesse de 10 km/h. En soirée, le ciel devrait être nettement plus dégagé que ces derniers jours et les températures seront comprises entre 4 et 6 degrés. À Lyon, la qualité de l'air est "très bonne" ce week-end selon les mesures d'Atmo Auvergne Rhône Alpes, qui lui attribue une note de 20/100.