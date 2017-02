Météo du 22 février : du soleil et jusqu'à 16 degrés à Lyon

Ce mercredi, les températures sont de 7 degrés supérieures aux normales de saison et de larges éclaircies sont prévues tout au long de la journée.

Benjamin Roure

De 11 degrés ce matin, le mercure augmentera jusqu'à 16 degrés à 16 heures avant que les températures ne passent sous la barre des 10 degrés en soirée. Les nuages présents ce matin au dessus de Lyon devraient progressivement se dissiper pour laisser place à un après-midi ensoleillé. Du côté de la qualité de l'air, elle est jugée "moyenne" selon Air Rhône Alpes qui lui attribue une note de 54/100. Une tendance qui devrait rester stable pour la journée de demain.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.