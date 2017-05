Météo du 20 mai : de belles éclaircies et un temps doux à Lyon

Avec 19 degrés cet après-midi et de nombreuses éclaircies, une belle journée s'annonce à Lyon.

© Tim Douet

Les spectateurs de la première journée du tournoi de tennis du Parc de la Tête d'Or ne seront pas les seuls à apprécier la météo de ce samedi 20 mai. Si quelques gouttes de pluie peuvent surprendre avec l'arrivée de nuages en fin de matinée, l'après-midi est réservé au soleil et à ses éclaircies. Les températures, légèrement en dessous des normales de saison, se situent entre 11 et 15 degrés le matin, puis autour de 19 degrés cet après-midi. Les visiteurs nocturnes des musées de la ville pourront également se déplacer à pied sans craindre une averse : la soirée sera claire avec des températures comprises entre 17 et 14 degrés. Un léger vent du Nord (15 km/h) viendra rafraîchir le fond de l'air tout au long de la journée, évacuant ainsi les nuages susceptibles de stagner. Avec une note de 40/100, la qualité de l'air de l'agglomération lyonnaise est considérée comme "bonne" par Air Rhône-Alpes, qui précise cependant une tendance à la dégradation pour la journée de demain, aussi prévue sous le soleil.