Météo du 14 août : du soleil et jusqu'à 33 degrés à Lyon

La chaleur est de retour en ce début de semaine, avec un risque d'orages et de pluie extrêmement localisés en fin de journée.

©Grégor Clauss

Une matinée claire, fraîche et ensoleillée attend les Lyonnais. De 18 degrés à 8 h, les températures se réchaufferont jusqu'à 29 degrés à 14 h. Cet après-midi, le vent du Sud se lève et soufflera en rafale jusqu'à 45 km/h. Le vent amènera avec lui quelques nuages tandis que les températures continueront d'augmenter jusqu'à 33 degrés à 17 h. En fin de journée, un risque d'orages est envisagé par Météo France. Si quelques gouttes de pluie peuvent tomber à ce moment-là, l'ondée devrait être brève et très localisée. En soirée, les températures redescendront autour des 25 degrés. Le remplacement du vent du Nord par celui du Sud ce lundi n'est pas pour améliorer la qualité de l'air de l'agglomération lyonnaise. "Bonne" lors de ce week-end, elle est "moyenne" ce lundi selon Air Rhône-Alpes, qui lui attribue une note de 52/100.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.