Lyon : 3 spectacles à voir avec des enfants en juin

De la musique et un “grand méchant renard”, voilà pour le programme junior du premier mois de l’été, avant que ne débutent les animations de plein air qui mettront “tout l’monde dehors” à Lyon quel que soit son âge.

© Niko Rodamel Concert jeune public à l’Auditorium de Lyon.

Musique et arts du cirque

Ce spectacle-là, c’est un peu une histoire de famille. En effet, sur les trois personnages en scène, il y a le père, Ton Koopman, et sa fille, Marieke. À la fois spécialiste de la musique baroque, musicologue, professeur, chef d’orchestre et claveciniste, Ton Koopman sera cette fois à l’orgue. Lorsque la musique s’éveille, une mime (Marieke) et un danseur se mettent en mouvement. On assiste alors à un ballet des plus drôle entre les deux personnages, qui s’accordent à merveille, au son d’une partition drôle et enjouée. Poésie, audace et originalité sont au rendez-vous de ce spectacle qui déclenche l’hilarité des petits.

Caecilia – À partir de 5 ans

Samedi 3 juin à 10h, à l’Auditorium de Lyon.

Rétro ma non tropo – Cie Heavy Fingers.

Plongée dans l’histoire musicale

Munis du Rétronome – la machine qui permet de voyager dans tous les temps –, trois drôles de scientifiques partent pour un voyage musical à travers le temps. Sans aucune chronologie, ils revisiteront, voire réinventeront, la musique classique, le disco, la soul ou encore le rock et feront même une plongée dans le futur, à la découverte de la musique de demain. Danse, mimes, vidéos, jeux d’ombre et bien sûr de la musique, interprétée par les trois saxophonistes de la compagnie Heavy Fingers, rythment ce spectacle savoureux, à la fois drôle et fantaisiste.

Rétro ma non tropo – À partir de 8 ans

Mardi 20 juin à 19h30 et mercredi 21 à 20h, à l’Acte 2 Théâtre (Lyon 9e).

© Folivari/Panique!/StudioCanal/RTBF Le Grand Méchant Renard et autres contes.

Les animaux de la forêt en folie

Ceux qui ont déjà lu Le Grand Méchant Renard se précipiteront pour voir le film avec leurs enfants. Les autres ne doivent pas le rater non plus. C’est l’occasion de (re)découvrir les aventures de ce renard qui aimerait faire peur à tout le monde, alors qu’on le prend pour une maman poule. Mais ce n’est pas tout. Dans cette forêt, tous les personnages sont attachants, désopilants, voire un peu déjantés, que ce soit le lapin qui joue les cigognes, le canard qui veut être Père Noël ou même le loup, pas commode du tout… Le petit plus du Comœdia : un livret d’activités autour du film et un goûter à l’issue de la projection.

Le Grand Méchant Renard et autres contes… À partir de 5 ans

Mercredi 21 juin à 14h, au Comœdia (Lyon 7e)