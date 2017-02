"L'utopie, c'est de dire que le monde peut continuer tel qu'il est"

Au lendemain de la victoire de Benoît Hamon à la primaire socialiste, David Cormand, secrétaire national du parti EELV était l'invité de l'Autre Direct et semblait déjà pressentir le ralliement officialisé cette semaine du candidat de son parti, Yannick Jadot, à la candidature de Benoît Hamon. Il évoque également les candidatures des quatre candidats EELV lyonnais pour les législatives.

David Cormand, secrétaire national EELV

À ceux qui taxeraient les écologistes "d'irréalistes", le secrétaire national d'EELV, David Cormand, répond que "l'utopie, c'est de dire que le monde continuer tel qu'il est", avant de poursuivre : "les inégalités explosent, 8 personnes au monde ont autant de richesse que la moitié de l'humanité, la biodiversité disparaît, la pollution atmosphérique s'accélère, ça ne peut pas continuer comme ça". Si lors de sa venue à Lyon, le candidat à la présidentielle d'EELV, Yannick Jadot, n'avait pas encore retiré sa candidature en faveur de celle de Benoît Hamon, David Cormand établissait sans détour que le point commun entre Yannick Jadot, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ne peut qu'être l'écologie. Ce dimanche, les militants du parti d'EELV se prononceront par un vote électronique à propos du texte programmatique qui synthétise l'accord entre Yannick Jadot et Benoît Hamon. Mais dans le cas d'une candidature commune validée par le vote des militants, les investitures pour les législatives resteront-elles les mêmes ? Quel accord sera envisagé ? Dans l'Autre Direct, David Cormand évoque les quatre candidats EELV lyonnais, et estime "qu'un parti politique n'est pas une propriété privée, mais un bien commun mis au service d'un idéal".

Retrouvez l'intégralité de l'interview de David Cormand dans la vidéos ci-dessous