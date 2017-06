Courir solidaire pour 100 000€, le défi de Sport Ensemble à Lyon

Devenu Sport Ensemble en 2017, l'événement de Handicap International s'installe à Lyon pour une première édition. Des courses, des animations ludiques, dans le but de récolter pas moins de 100 000€ pour venir en aide au personnes vulnérables et handicapées à travers le monde. Rendez-vous le 2 juillet à Gerland pour la collecte des fonds !

© Handicap International Course solidaire Sport Ensemble

Après une édition fructueuse à Paris, c'est au parc de Gerland que se dérouleront pour la première fois les courses solidaires de Handicap International. Ouvertes aux entreprises comme aux particuliers, les trois courses (10 kilomètres chronométrés, distance libre ou marche libre) peuvent se faire aussi bien en solo, en binôme handi-valide ou en équipe. De quoi passer un week-end sportif, et pour la bonne cause. Et toute la journée, de nombreuses activités pour découvrir et se sensibiliser aux problèmes liés au handicap. Basket fauteuil, cécifoot ou encore parcours en prothèses, autant d'animations pour comprendre les enjeux de l'association, ses besoins, et ses buts.

Financement participatif

L'objectif que s'est fixé Sport Ensemble ? 100 000€. L'association a pour cela mis en place un système d'inscriptions et de collectes. Pour s'inscrire et recevoir son dossard, il faut payer 20€. Pour pouvoir prendre le départ, il faut avoir collecté 100€. Des sommes que Handicap International pense pouvoir rapidement atteindre si les coureurs mobilisent leurs proches. Et pour inciter les participants à être généreux, Handicap International propose d'envoyer une attestation fiscale aux donateurs, pour qu'ils puissent déduire de leurs impôts jusqu'à 75% du don.

Pour les retardataires, vous avez jusqu'au 29 à minuit pour vous inscrire pour ce week-end !

Handicap International en quelques mots

L'association s'est fixé l'objectif d'intervenir en 72h sur les lieux qui la sollicitent. Agir dans l'urgence, pour venir en aide aux personnes touchées par des catastrophes naturelles, mais aussi par des conflits. Haïti, la Syrie, l'Irak, ce sont dans tous ces pays qu'Handicap International se rend à chaque fois que cela est nécessaire. Et pour ce faire, l'association en appelle aux dons, puisqu'elle a refusé de recevoir des subventions de l’État, garantissant ainsi son entière indépendance.

Plus d'informations

Le site de la collecte