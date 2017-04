L’école de code de Wauquiez s'appellera 101 "en hommage à Matrix"

Laurent Wauquiez a présenté ce lundi les formations qu'accueillera le campus numérique à la rentrée, ainsi que son école de code, inspirée du modèle de 42 de Xavier Niel. À quinze jours des premières inscriptions, sa structure est encore floue.

© Tim Douet Laurent Wauquiez au conseil régional en octobre 2016.

À Paris, l’école de code de Xavier Niel se nomme 42, en hommage à l’oeuvre littéraire de Douglas Adams. Dans sa série de livres Le Guide du voyageur galactique, 42 est la réponse "À la grande question de l’univers".

Annoncée il y a deux mois, l’école de code de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisant son inspiration dans 42 de Niel, s’appellera 101. Selon Laurent Wauquiez : "c’est un hommage à Matrix et au numéro de chambre du héros Neo". Dans le film, ce chiffre était lui-même une référence au roman 1984 de Georges Orwell ; 101 est la pièce des lavages de cerveau.

Le nom aura le mérite de faire parler de lui sans faire oublier que le flou demeure toujours autour de la structure de 101. La semaine dernière, nous révélions que : "Un partenariat exclusif va donc être monté entre l'école 42 et un opérateur privé sous l'égide de la Région" (lire ici). Ce lundi, on apprend désormais que l’école sera gérée par un "consortium d'entreprises dont les détails ne sont pas encore dévoilés, mais qui le seront d'ici les prochaines semaines" selon les propres mots de Juliette Jarry, vice-présidente en charge du numérique à la région. Les inscriptions pour 101 débuteront le 15 avril sur le site www.le-101.fr, mais pour l'instant, l'impression de tâtonnement autour de la structure ne rassure pas et il faudra encore attendre pour avoir tous les éléments. En matière de code, pour que cela fonctionne, il faut toutes les lignes.

Une rentrée en novembre

Si on s’en tient donc uniquement aux faits, l’école est annoncée comme gratuite, ouverte à tous. Elle accueillera 120 élèves la première année, 300 à terme. En septembre et octobre, deux sessions de "piscine" seront organisées, stages intensifs d’admissibilité. La rentrée est prévue pour novembre 2017 pour une formation non diplômante, mais qui permettrait de trouver immédiatement du travail à en croire Laurent Wauquiez, comme les membres de 42 présents. L’un de ces derniers a néanmoins précisé que les anciens élèves étaient "poussés à l’entrepreneuriat". Comprendre qu’il est toujours possible de créer son propre emploi ?

Six autres formations seront proposées sur le campus de la région, dont une portée par l’EMLyon sur "La transformation digitale des organisations", une de "Management et Communication digitale" par l’ESDES , ou encore une formation "de webdesigner en alternance pour public sourd". Le navire amiral en termes de communication et d’impact médiatique reste néanmoins 101. Espérons que comme 1984, il ne s’agira pas de lavage de cerveau, et comme dans la Matrice, que tout ne sera pas une illusion.