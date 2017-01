A Lyon, le Sirha fait florès

La 34e édition du Sirha, le plus grand salon mondial dédié à l'hôtellerie et la restauration, qui s'est déroulé à Lyon du 21 au 25 janvier, a battu des records d'affluence.

©CPOUGET

"Une édition de légende" mentionne le communiqué de presse-bilan de l'édition 2017 du Sirha (Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation), organisé par le lyonnais GL Events.

C'est vrai que d'un point de vue strictement arithmétique, le plus gros rendez-vous alimentaire de la planète rafle les honneurs et bat ses précédents records (chaque nouvelle édition affichant toujours plus de succès).

Ainsi 207 930 visiteurs se sont pressés à Eurexpo (+10% par rapport à la dernière de 2015), soit 41 600 par jour.

25 469 chefs ont quitté leurs cuisines pour les 132 000 m2 d'Eurexpo, soit 29% en plus que la précédente édition.

28 pays ont présenté un pavillon, soit 2 de plus. 21 concours ont été organisés, contre 19 en 2015. 1 650 démonstrations ont eu lieu (+3%) et 750 nouveautés (+3,5%) ont été présentées.

S'il peut y avoir un petit bémol, c'est sur le nombre d'exposants présents, en très léger repli : 2 984 contre 3 045 en 2015 (-1%).

La prochaine édition du Sirha, qui se tiendra du 26 au 30 janvier 2019, se déroulera sur 141 000 m2, soit 9 000 m2 de plus que cette année. Les records devraient donc être une fois de plus battus l'année prochaine.