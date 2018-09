Quand pourra-t-on acheter des billets pour la Coupe du monde féminine ?

Ce mercredi, la FIFA a annoncé l’ouverture de la billetterie pour la Coupe du monde féminine 2019 qui se déroulera en France. Les places sont vendues par "pack" jusqu’au premier trimestre 2019.

C’est une date que de nombreux passionnés de football avaient cochée dans leur agenda. Ce mercredi 19, la FIFA a ouvert sa billetterie pour la Coupe du monde de football féminin 2019. Une annonce qui va plaire à la "famille du football" puisque seuls les licenciés et les clubs, les ligues et les districts et enfin les neuf territoires hôtes ont accès à la billetterie pour profiter d’offres en exclusivité. La petite originalité de cette opération réside dans le format de vente des billets partout en France. Au nombre de 1,3 millions, ils sont vendus par "pack" avec plusieurs prix et ce, jusqu’au printemps 2019. Pour les demi-finales et la finale qui se dérouleront à Lyon le 2, 3 et 7 juillet, les prix de vente varient entre 50 euros et 194 euros. Tout dépend du placement dans le stade. La prochaine échéance pour les fans de foot sera le 19 octobre, date de l’ouverture de la billetterie au grand public.