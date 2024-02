Sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance jaune "neige", "vents" et "avalanches"

Prudence aujourd'hui dans la région. Météo France prévoit des risques de verglas, d'avalanches et de vents violents.

Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en alerte jaune : le Cantal, pour risque de neige et verglas ; la Loire le Rhône et l'Ain pour risque de vents violents et l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie pour risques d'avalanches.

Des rafales de 70 km/h à Saint-Étienne

Dans la Loire, le Rhône et l'Ain, des vents violents sont attendus jusqu'à la fin de journée. Les rafales atteindront les 70 km/h à Saint-Étienne et Bourg-en-Bresse, et jusqu'à 85 km/h dans le Rhône.

Risque d'avalanche dans les Alpes

À l'est de la région, Météo France indique un risque d'avalanches de niveau 2 et 3 en Isère, Savoie et Haute-Savoie. L'alerte concerne l'ensemble de la journée et concernent tous les massif exceptés le Vercors, la Chartreuse et des Bauges. Des rafales de vent de 45 km/h sont également prévues en Isère.

Source : Météo France

Du verglas dans le Cantal

Déjà en alerte hier, le département du Cantal reste placé en vigilance jaune pour risque de chute de neige et de verglas, pour l'ensemble de la journée. La préfecture recommande d'adapter sa conduite sur les routes. Les températures seront très fraîches dans l'ensemble du département : 1°C à Saint-Flour, 3°C à Aurillac.