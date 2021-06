Régionales à Lyon : Andrea Kotarac veut en finir avec l'exode rural

Dans un entretien accordé à Lyon Capitale, le candidat du RN évoque son envie de demetropoliser la région.

Coprésident du parti localiste, Andrea Kotarac développe dans cette campagne le thème de la demetropolisation, une manière détournée de critiquer les élites urbaines et de vanter le bon sens rural. ''Les gens ne partent pas d’eux-mêmes des territoires ruraux. Ils s’en vont, car il n’y a plus chez eux de services publics ou d’emplois. Il faut mettre en avant des métiers comme ceux de l’agriculture et aider à l’installation de jeunes exploitants qui ont souvent des difficultés à acheter des vignes ou du terrain. Le transport ferroviaire peut aussi désenclaver ces territoires et générer du tourisme. Il faut arrêter les millions d’euros de la politique de la ville tant que la sécurité n’est pas rétablie dans ces quartiers. À La Duchère, il y a plus d’équipements publics que dans des villes comme Thiers où il y a aussi une grande pauvreté. Les métropoles assèchent les villes moyennes et provoquent un exode rural. Nous voulons soulager les Lyonnais et faire en sorte que tout le monde puisse vivre plus dignement sur l’ensemble de la région'', promet Andrea Kotarac.