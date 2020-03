Coronavirus - Grand Lyon : des conseils municipaux à huis clos pour les maires élus au 1er tour 

Les conseils municipaux devront avoir lieu entre vendredi et dimanche dans les communes où un candidat a été élu dès le premier tour des municipales.

Dans le Rhône, 232 maires ont été élus dès le premier tour de l'élection municipale. C'est le cas de Max Vincent à Limonest, de Laurence Fautra à Décines, Gilles Gascon à Saint-Priest, Béatrice Delorme (devant Renaud Georges) à Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Philippe Cochet à Caluire-et-Cuire ou encore Alexandre Vincendet à Rillieux-la-Pape.

Après l'annonce lundi soir d'un report du second tour par Emmanuel Macron, ces maires vont pouvoir réunir leur conseil municipal d'ici la fin de semaine pour élire le nouveau maire “à huis clos” et en respectant les mesures barrières a expliqué le ministère de l'Intérieur. Ces conseils municipaux devront avoir lieu entre vendredi et dimanche.