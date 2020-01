À Villeurbanne, les écolos rêvent de conquêtes

À trois mois des élections municipales à Villeurbanne, les écologistes rêvent de victoire. De passage dans la ville pour épauler les candidats EE-LV, l’eurodéputé Yannick Jadot s’est même risqué à parler d’une victoire quasiment assurée pour Béatrice Vessiller.

Les candidats écologistes villeurbannais, Béatrice Vessiller et Bruno Bernard, recevaient un invité de marque pour présenter leurs voeux : Yannick Jadot. Le leader d’Europe Ecologie-Les Verts n’a pas fait étape à Villeurbanne par hasard. “Je suis convaincu que l’on peut gagner. Pour Béatrice Vessiller, c’est quasi réglé”, ose même l’eurodéputé qui imagine aussi un printemps foisonnant en pensant à la conquête de Lyon. Comme il le martèle depuis des mois, Yannick Jadot a annoncé, ce lundi, que “le temps des écologistes est venu. Aujourd’hui, la recomposition politique se fait autour de l’écologie”.

Contexte favorable

À ses côtés la candidate à l’élection municipale et Bruno Bernard, chef de file métropolitain, abondent. À Villeurbanne, le contexte est plutôt porteur pour les écologistes qui réalisent dans cette commune des bons scores depuis une dizaine d’années. Le maire PS Jean-Paul Bret ne se représente pas et la majorité sortante a implosé entre les socialistes et les macronistes. La candidate EE-LV se souhaite donc à elle même d’être maire et déroule son programme : “une ville plus apaisée, plus verte et plus sure”. Elle promet un ralentissement du rythme de constructions des logements et plus d’espaces verts et tente de s’imposer sur le thème de la sécurité qui devrait être prégnant à Villeurbanne. Les différents sondages réalisés sur la métropole de Lyon montrent que cette thématique arrive en deuxième position chez les sondés. Juste derrière l’environnement.