En images : une ouverture très transalpine pour Jazz à Vienne

La 45e édition de Jazz à Vienne, qui se déroule du 25 juin au 11 juillet, s’est ouvert sous les meilleurs auspices d’une soirée franco italo suisse !

Dans le cadre magique du Théâtre Antique, le trompettiste Erik Truffaz a fait le pari d’une collaboration symphonique franco-suisse avec l'Orchestre des Alpes et du Léman.

© Frédéric Jean

Une proposition audacieuse très réussie, tout en émotions et en finesse, chacun à l’écoute de l’autre pour une parfaite harmonie !

La soirée s’est poursuivie sous le signe de l'Italie avec le saxophoniste Stefano Di Battista, dont l'univers mélodique et généreux propose un voyage musical inspiré de la culture transalpine. De l'humour avec de grands standards de la musique italienne et un bel hommage à Ennio Morricone.

© Frédéric Jean

On a adoré le clin d’œil pour les 18 ans de sa fille, dont le joyeux anniversaire a été repris par toute la foule. Une grande communion avec le public où Stefano di Battista se mêle au public à la fin du concert…

Le programme de la 45e édition de Jazz à Vienne, du 25 juin au 11 juillet ici.