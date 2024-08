Exposition dans la Drôme : Les Vies silencieuses à Mirmande

Durant tout l’été, la galerie lyonnaise l’Œil Écoute nous invite à Mirmande, un des plus beaux villages de la Drôme, pour une magnifique exposition qui célèbre la nature !

Classé comme l’un des plus beaux villages de la Drôme dont les maisons grimpent tout le long des remparts, Mirmande accueille chaque été des expositions dans l’église Sainte-Foy, aujourd’hui désacralisée.

Cet été, la galerie lyonnaise l’Œil Écoute réunit quatre artistes autour du titre Vies silencieuses, inspiré du peintre hongrois Alexandre Hollan et de son travail centré sur l’arbre et les natures mortes qu’il nomme précisément “vies silencieuses”. Choisi pour traduire ce qui oscille entre le visible et l’invisible, le thème est élargi ici au silence, au calme, à la réflexion sur le végétal, loin des tempêtes.

L’exposition est pensée autour et avec Marie-France Chevalier qui invite trois artistes peintres et sculpteurs exprimant leur passion profonde pour la nature.

Marie-France Chevalier, dont on a pu voir récemment le remarquable travail à l’Œil Écoute, présente une nouvelle série de grandes toiles qui fera résonner dans cette église les fragilités du vivant et les rythmes de la nature, creusant des paysages aux couleurs vives mais aussi des atmosphères intimes et transparentes.

Christine Célarier, Jardin d’hiver

Ses toiles feront écho aux sculptures abstraites, zen et magistrales d’Olivier Giroud, aux dessins de Christine Célarier qui fait émerger son jardin d’hiver à travers l’ombre et la lumière et aux paysages puissants de Vincent Bebert qu’il peint de manière viscérale, comme dans un corps-à-corps avec la nature. À noter, la parution du livre Conversation sous les arbres aux éditions El Viso, conçu comme un dialogue entre l’artiste Alexandre Hollan et son élève Vincent Bebert.

Vies silencieuses – Jusqu'au 22 septembre à l’église Sainte-Foy à Mirmande (Drôme) www.galerie-oeil-ecoute.fr