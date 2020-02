50 ans du hip-hop et autres spectacles junior à Lyon en février

Aller au-delà des clichés sur le hip-hop, ne plus être impressionné par la mythologie, vaincre sa peur du loup… Ce mois-ci, les spectacles visibles par les plus jeunes nous invitent à dépasser nos limites mentales. Et à faire un tour en forêt.

Joyeux anniversaire !

Le hip-hop a cinquante ans ! Connaissez-vous son origine, ses valeurs, ses influences ? Si pour vous il s’agit d’une simple danse de rue, direction le théâtre de Vénissieux pour assister à une sorte de cours d’histoire grandeur nature, chorégraphié, dansé, joué avec humour et énergie. Mêlant à merveille danse et théâtre, avec en prime des images d’archive sur le hip-hop projetées en toile de fond, Lady Séverine et ses danseurs vous transporteront – toutes générations confondues – au-delà des clichés.

Hip-hop, est-ce bien sérieux ? À partir de 7 ans – Mercredi 12 février à 15h au théâtre de Vénissieux

–> En plus : Conférence dansée L’histoire du hip-hop dans l’agglomération de Lyon – Jeudi 13 février à 18h30 à Bizarre (sur inscription)

Mythologie

Avec humour et poésie, la compagnie du Vieux Singe met à la portée des plus jeunes la guerre de Troie et les récits qui l’entourent. L’occasion de découvrir, avec simplicité, l’histoire de l’imprenable ville de Troie tombée aux mains des Grecs et des nombreux personnages qui l’accompagnent : Agamemnon, Hélène, Ulysse, Ajax… Avec énergie et humour, les deux artistes miment, déclament, jouent de la musique tout en contant ces vieilles légendes. Le parallèle avec notre histoire actuelle n’échappera pas aux plus grands.

Contes et légendes de la guerre de Troie / À partir de 6 ans – Jeudi 27 février à 14h30 au Périscope

Hommage à la forêt

Sylvestre, seul personnage en scène, évolue au beau milieu d’un méli-mélo de branches, de bois, de bouts de ficelle et autres objets divers qu’il va manipuler. Grâce à son imagination et son habileté manuelle, l’inventeur un peu naïf va créer un véritable univers forestier, sa forêt à lui, à la fois brute et poétique. Tout au long du spectacle, on le regarde bricoler, inventer, construire, peindre, en écoutant ses multiples questionnements. Sylvestre livre ainsi sa vision du monde, à la fois touchante et surréaliste.

Une forêt en bois… construire / À partir de 5 ans – Mardi 25 février à 16h et 19h + mercredi 26 à 16h au théâtre de la Renaissance (Oullins)

Loup y es-tu ?

Voilà un spectacle qui va réconcilier les enfants avec l’animal qui leur inspire le plus de crainte : le loup. Car celui-ci a plein de qualités : il est gentil, curieux, il a des copains, il aime rire… mais surtout il adore danser, chanter, si bien que lui vient l’idée de devenir comédien. Oui, mais pour quoi faire ? Des claquettes comme à Broadway ? Des marionnettes ? Des ombres chinoises ? Ou simplement faire rire les gens ? Un spectacle très gai, à la fois ludique et pédagogique, qui ouvre les jeunes spectateurs au monde de la scène.

Le loup qui voulait faire son spectacle / À partir de 4 ans – Dimanche 16 février à 11h et 14h30 au Radiant-Bellevue (Caluire)