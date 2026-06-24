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Image d’illustration. © Tim douet

Villeurbanne : un incendie ravage 200 m² d’un entrepôt du quartier Grandclément

  • par LR

    • Un important dégagement de fumée a réveillé les habitants du quartier Grandclément, à Villeurbanne, ce mercredi matin.

    Peu après 6 heures ce mercredi 24 juin, de nombreux riverains ont alerté les secours après avoir constaté une forte odeur de fumée dans le secteur de la rue Antoine-Primat, à Villeurbanne. Selon nos confrères du Progrès, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur place où un incendie s’était déclaré dans un entrepôt d’environ 2 000 m², situé dans le quartier Grandclément.

    Le bâtiment, régulièrement occupé de manière illégale, était vide au moment du sinistre. Seul du matériel y était stocké. Environ 200 m² ont été détruits par les flammes.

    Mobilisant 18 pompiers et plusieurs engins, l’intervention a permis de maîtriser rapidement le feu et d’éviter sa propagation au reste du bâtiment. Les circonstances de l’incendie restaient inconnues ce mercredi matin.

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