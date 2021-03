Villeurbanne : ivre, il mord un policier municipal

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Un homme de 32 ans a été arrêté ce week-end pour avoir insulté, frappé et mordu deux policiers municipaux.

Samedi 13 mars dernier à 16h55 rue Bonneterre, les policiers ont interpellé un Villeurbannais de 32 ans très défavorablement connu des services de police. L'homme était en état d’ébriété et fortement agité quand deux policiers municipaux ont essayé de le maîtriser. Le suspect a alors mordu l'un des deux policiers et frappé le second, tout en les insultant.

Placé en garde à vue, il a nié les faits. Il va être jugé en comparution immédiate ce mardi pour “violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, outrage et rébellion”. Il a été écroué en attendant son jugement.