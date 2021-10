Vers un retour des gilets jaunes à Lyon ?

L'Assemblée des gilets jaunes Lyon et Environs appelle à une mobilisation sur un rond point à Villeurbanne samedi 16 octobre.

Ils n'ont jamais vraiment cessé de se mobiliser. Ci et là à Lyon, leur veste fluorescente faisait son apparition dans les différentes mobilisations des derniers mois, contre la loi sécurité globale, contre la loi séparatisme, contre le pass sanitaire... Mais ils étaient moins nombreux que lors de la première année de leur mouvement, en 2018 et 2019. Les gilets jaunes de Lyon et environ appellent à une re-mobilisation de leurs militants et de leurs sympathisants, sur un rond point, samedi 16 octobre. Le rendez-vous est donné au Rond-point Salengro/Buers à Villeurbanne à 13 heures.

Et le contexte est similaire à leur première mobilisation en novembre 2018 : le prix de l'essence et du gasoil est particulièrement élevé. Ils protestent contre cette hausse des prix, comme celle du prix du gaz et de l'électricité, mais leurs revendications sont plus variés. Ils s'opposent à la réforme des retraites et à celle de l'assurance chômage, et pointent du doigt les milliardaires "qui se gavent". "Ce système (...) doit connaître une refonte complète pour un monde plus équitable, plus solidaire, plus respectueux du vivant", conclut l'Assemblée des gilets jaunes Lyon et environs.