Une Vogue des marrons solidaire ce mercredi 10 octobre

Comme chaque année, la Vogue des marrons à la Croix-Rousse organise une journée de solidarité.

La Vogue des marrons s'est installée à la Croix-Rousse, avec des manèges et autres attractions. Ce mercredi 10 octobre est placé sous le signe de la solidarité. Les visiteurs pourront acheter un pass pour 24 tours de manèges au prix de 20 euros, et pourront en profiter de 15h à 18h dans les attractions partenaires. Les bénéfices de cette opération seront reversés à l'association Le Foyer qui aide les sans-abris et les plus démunis. Depuis 150 ans, la Vogue des marrons amuse petits et grands, elle continuera d'animer les rues de la Croix-Rousse jusqu'au 11 novembre.

