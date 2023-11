Une mère reconnue  "irresponsable" après avoir tué sa fille de trois ans

En 2020, une femme avait tué sa fille de trois ans de plusieurs coups d’arme banche à Lozanne dans le Rhône. Elle a finalement été reconnue "irresponsable" pénalement jeudi 16 novembre.

Le matin du 12 novembre 2020, à Lozanne dans le Rhône, un père de famille avait retrouvé sa fille morte dans sa chambre, son corps lardé de plusieurs coups portés par une arme blanche. À côté du corps se son enfant se trouvait sa femme et à proximité un couteau et une paire de ciseaux. Cette dernière avait rapidement avoué avoir agressé sa fille, que les secours n’avaient pas réussi à réanimer.

Jeudi, d’après des informations de l’AFP et du Progrès, la justice a finalement déclaré cette femme "irresponsable" pénalement. La chambre de l’instruction a estimé qu'elle souffrait d'une abolition du discernement au moment des faits, a précisé à l’agence de presse l'avocate du père de l'enfant, Me Catherine Bourgade. Son ex-compagne sera désormais internée pour des soins psychiatriques et aura interdiction de l’approcher pendant 20 ans.