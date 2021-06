Une manifestation en hommage à Steve Maia Caniço à Lyon ce samedi

Le 21 juin 2019, lors de la fête de la musique à Nantes, un jeune homme de 24 ans meurt dans la Loire, à la suite d'une charge de police. Une manifestation est prévue à Lyon samedi 19 juin à Lyon pour lui rendre hommage.

Le rassemblement est appelé par plusieurs collectifs lyonnais et des groupes de gilets jaunes. Il se déroulera place Guichard à Lyon à 15 heures. Les manifestants souhaitent rendre hommage à Steve Maia Caniço, animateur périscolaire de 24 ans, mort lors de la fête de la musique en 2019. Il participait à une fête clandestine sur des quais à Nantes. À la suite d'une charge de police, il s'est noyé dans la Loire.

Les manifestants se réunissent pour "exiger justice pour toutes les victimes de violences policières, qu’il s’agisse de manifestants, de jeunes des quartiers populaires ou de citoyens qui se trouvaient juste là « au mauvais endroit au mauvais moment."

Le rassemblement porte également deux autres revendications liées au monde de la fête et à la culture : l'amnistie pour les organisateurs de la fête de Lieuron, le soir du nouvel an 2020, et la revalorisation du statut d'intermittent du spectacle.