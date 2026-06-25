Eau du Grand Lyon organisera une collecte de gourdes à destination des personnes vulnérables lors du festival "Entre Rhône et Saône" organisé ce week-end.

Et si vous donniez une seconde vie à vos gourdes inutilisées ? Du 26 au 28 juin, Eau du Grand Lyon collecte vos gourdes pour les redistribuer aux personnes dans le besoin. L'objectif est de récolter 500 gourdes d'ici la fin du mois de juin. Seule condition : les gourdes doivent être en inox.

Pour participer, il vous suffit de déposer une ou plusieurs gourdes en inox sur le bar d'Eau du Grand Lyon lors du festival "Entre Rhône et Saône". Après les avoir triées et nettoyées, Eau du Grand Lyon remettra les gourdes à ses partenaires associatifs qui se chargeront de la distribution (la Croix-Rouge française, La Cloche et le CCAS de Lyon).

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