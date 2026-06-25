La boutique Matchy Cycling, installée a Annecy, a soufflé ses quatre bougies au cours du mois de juin 2026. L’occasion de revenir sur ces quatre années de développement et de coups de pédales.

Créée en 2016 par Flore Gindre et Geoffrey Baudouin, Matchy Cycling est née d’une réflexion menée bien loin des Alpes de Haute-Savoie. Alors installés à Londres, les deux fondateurs évoluent déjà dans l’univers du sport et veulent proposer une approche du vélo différente de celle observée en France.

À une époque où les questions d’éco-responsabilité occupent encore une place limitée dans l’industrie du cycle, Matchy fait le choix d’intégrer cette dimension dès ses débuts. Le projet repose alors sur trois piliers : proposer des tenues au design soigné, privilégier une production plus durable et contribuer à la féminisation d’un sport encore largement masculin.

Les fondateurs multiplient donc les essais, testent différents produits et ajustent leur modèle afin d’identifier les attentes du marché. Cette phase de maturation s’étend sur plusieurs années avant une accélération à partir de 2021, lorsque Flore Gindre se consacre entièrement au développement de l’entreprise. Geoffrey Baudouin la rejoint à temps plein l’année suivante.

Une boutique en guise de point de rencontre avec la communauté locale

Matchy lance alors en 2022 une collection structurée et amorce une phase de croissance plus soutenue. L’entreprise affirme progressivement son identité autour de produits techniques, conçus localement et intégrant une dimension durable. La même année, les fondateurs créent ''Les Géants'', un événement d’ultra-distance proposant plusieurs parcours allant de 250 à 700 kilomètres.

Parallèlement, la marque renforce son ancrage en Haute-Savoie. Sa boutique, ouverte à Annecy il y a quatre ans, constitue aujourd’hui un point de rencontre avec la communauté locale et participe à son implantation dans un territoire particulièrement marqué par la culture du vélo sur route.

Près de dix ans après sa création, la marque poursuit ainsi son développement en cherchant à se distinguer par sa capacité à expérimenter de nouvelles solutions, tout en conservant une taille et une approche proches de sa communauté de cyclistes.