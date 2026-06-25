Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 26 au 28 juin

Festival, brocante, danse en plein air... Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à ne pas manquer pour ce week-end du 26 au 28 juin.

Regarder le match de l'équipe de France

La Coupe du monde de foot 2022 / Qatar (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

Quoi de mieux pour commencer le week-end que d'aller encourager les bleus. Vendredi 26 juin, l'équipe de France affrontera la Norvège pour son troisième match en Coupe du monde. A Lyon, le match sera retransmis dans de nombreux bars de la ville, et notamment sur grand écran au HEAT de Confluences. N'oubliez pas vos maillots.

Les meilleurs lieux pour regarder le match dans cet article.

Participer au festival entre Rhône et Saône

Dans le cadre du festival Entre Rhône et Saône, les Lyonnais ont pu se baigner pour la première fois @CM

Là aussi il faudra sortir vos maillots, mais cette fois-ci, de bain. Du 26 au 28 juin se tiendra le festival "Entre Rhône et Saône" à Lyon. Plus de 200 animations seront organisées tout au long du week-end. Vous pourrez, entre autres, plonger dans le Rhône et la Saône pour vous rafraîchir, faire un tour en barque, ou encore faire un baptême de plongée en piscine. En parallèle, des spectacles de rue, des concerts et des performances sont programmés sur les berges du Rhône et de la Saône.

En savoir plus dans notre article sur le sujet.

Danser dans un bal folk en plein air

Si vous êtes fan de folk, cet événement est pour vous. Un grand bal en plein air se tiendra ce vendredi 26 juin aux Grandes Locos de la Mulatière. L'occasion de danser au rythme des accordéons et des trompettes des sept musiciens présents pour l'événement. Les gourmands pourront profiter des tapas et de la petite restauration mexicaine de la cheffe Susana Daza.

Chiner à la brocante du Vieux-Lyon

Image d'illustration brocante.

La brocante du Vieux-Lyon est de retour. Samedi 27 et dimanche 28 juin, une cinquantaine d'exposants professionnels antiquaires-brocanteurs de différentes régions exposeront à la vente. L'occasion de chiner des cartes postales, des meubles anciens, ou encore de l'art, à prix cassés.



Retourner dans les années 2000 au Kermesse Festival

Encore un événement festif pour conclure cet agenda. Dimanche 28 juin, le Kermesse Festival vous propose de faire un saut dans les années 2000 avec douze artistes, dont Sh’ym, Lââm, Cascada, K.Maro, Colonel Reyel, Kenza Farah, Jessy Matador, ou encore, Tribal King. Au programme ? Des concerts, mais aussi des animations décalées et des surprises. Le rendez-vous est donné au Matmut Stadium de Gerland.