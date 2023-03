Un habitant de Villeurbanne avait pris la fuite après avoir été flashé à 170 km/h sur l'A7 par les gendarmes. Il a été condamné à 6 mois de prison.

Un homme de 31 ans originaire de Villeurbanne a été condamné lundi 6 mars à six mois de prison ferme. Une peine qui sera suivie de deux ans de sursis probatoire, selon nos confrères de France Bleu Drôme Ardèche.

Une course poursuite dans la Drôme

Le 3 mars, aux alentours de 21 heures, il avait été flashé à 170 km/h sur l'autoroute A7, à hauteur de Livron-sur-Drôme, par les gendarmes. Au volant d'une Clio 4, il avait refusé de se soumettre au contrôle des militaires, préférant prendre la fuite.

Au terme d’une course poursuite de 150 km avec la brigade d'intervention rapide de la gendarmerie, le fuyard avait finalement pu être arrêté. Les gendarmes s'étaient alors rendu compte que cet homme, connu des services de police pour des faits d'escroquerie et de vol, roulait sans permis et avait consommé des stupéfiants.