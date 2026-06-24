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Photo d’illustration. (Photo de SEBASTIEN BOZON / AFP)

L’alerte rouge canicule activée dans la Loire : troisième département d’Auvergne-Rhône-Alpes concerné

  • par LR

    • Météo France place la Loire en vigilance rouge canicule demain, jeudi 25 juin. Il s'agit du troisième département d’Auvergne-Rhône-Alpes concerné après l’Allier et le Puy-de-Dôme.

    Ce sont désormais 72 départements français qui sont placés en vigilance rouge pour canicule par Météo France pour la journée de demain, jeudi 25 juin. Après l’Allier et le Puy-de-Dôme, la Loire sera elle aussi en alerte dès 12 heures.

    38 degrés sont attendus demain à Saint-Étienne, tandis que le mercure devrait atteindre jusqu’à 41 degrés dans le nord du département.

    La préfecture de la Loire lance par ailleurs un numéro vert canicule au 0800 06 66 66. Il est ouvert de 9 heures à 19 heures et gratuit en France métropolitaine.

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