Un nouveau pavillon ouvre ses portes à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon

18 000 m² tournés vers le futur. Le pavillon H ouvre ses portes à l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon.

Avec le nouveau pavillon H de l'hôpital Edouard-Herriot qui ouvre ses portes ce 4 septembre, les activités de blocs opératoires seront désormais réunies, ainsi que l'imagerie d'urgence et interventionnelle. Ce bâtiment de 18 000 m2 ultramoderne est tourné vers l'avenir et permettra le développement de la chirurgie ambulatoire. Il abrite soixante lits de réanimation et vingt blocs opératoires. Les chirurgies ORL, digestive et urologique ont déjà pris possession des lieux, elles seront rejointes progressivement par les autres disciplines. Pour leur part, en 2019, les urgences seront regroupées dans le pavillon N modernisé.