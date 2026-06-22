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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un lundi caniculaire à Lyon, jusqu'à 39 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée caniculaire qui attend Lyon et son agglomération ce lundi 22 juin 2026.

    Il va encore faire très chaud ce lundi 22 juin à Lyon et dans la métropole de Lyon. La journée s'annonce une nouvelle fois caniculaire et très sèche avec un soleil de plomb dès la fin de la matinée.

    S'il fait déjà 20 degrés ce lundi matin, le thermomètre atteindra 39 degrés dans l'après-midi, soit 12 degrés de plus que les normales de saison. Les records de chaleurs enregistrés pour un mois de juin à Lyon pourraient bien tomber ce lundi.

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