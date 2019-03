Un important exercice de sécurité dans le métro de Lyon jeudi 28 mars

Jeudi soir un exercice de sécurité sera organisé ans la station de métro de Lyon Croix-Rousse. Une attaque terroriste avec attentat et prise d'otages sera simulée.

Jeudi 28 mars, à partir de 22 heures, un important exercice de sécurité aura lieu dans la station de métro de Lyon Croix-Rousse sur la ligne C. Un attentat terroriste sera simulé avec une attaque d'hommes armés sur les quais de la station, puis une prise d'otages.

Selon la préfecture : "Cet exercice permettra de tester le déclenchement des plans ORSEC métro, Nombreuses victimes et Tuerie de masse. Il mobilisera l’ensemble des forces de sécurité et de secours, ainsi que les dispositifs de crise des sociétés de transports en commun"

Une partie du quartier sera bouclé et l'exercice aura un impact sur le réseau TCL dès 18h30, jusqu'à 1h. Ainsi, la ligne de métro C ne circulera plus à partir de 19h40. Des bus relais seront mis en place. Les lignes de bus C13, 2, 33, 45 seront déviées ou limitées. Les lignes S4 et S6 ne circuleront à partir de 18h30.