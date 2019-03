Tesla veut fermer ses concessions : la boutique de Lyon menacée ?

Le constructeur automobile Tesla a fait part de sa volonté de fermer une grande partie de ses concessions, pour concentrer ses ventes sur Internet. À Lyon, une boutique est installée.

Le constructeur de voitures électriques Tesla a fait plusieurs annonces ce 28 février. Il commercialisera prochainement une version "d'entrée de gamme" de sa Model 3, à partir de 35 000 dollars. Le véhicule sera doté d'une autonomie réduite, 354 km, contre 560 pour la version classique.

En parallèle, le constructeur veut recentrer ses ventes sur son site Internet et annonce la fermeture d'une grande partie de ses concessions, pour n'en conserver que quelques unes dans les grandes métropoles. À terme, il ne sera donc plus possible d'essayer sa voiture avant de l'acheter, mais Tesla proposera en contrepartie des conditions de retour plus souple, avec la possibilité de se faire rembourser sous sept jours après livraison, sous condition d'avoir fait 1 600 kilomètres. Néanmoins, il ne s'agit pas d'une paire de chaussures que l'on commande en ligne, et il faudra faire l'avance pour des voitures vendues plusieurs dizaines de milliers d'euros. Se posera également la question du suivi, de la maintenance et des réparations des véhicules si les boutiques disparaissent.

Lyon dispose d'une concession Tesla, interrogée par Lyon Capitale, une source au sein de la marque affirme "qu'il est encore trop tôt pour commenter cette décision". Pour l'instant, impossible de savoir si Lyon fera partie des grandes villes où Tesla maintient un point de vente physique.

Avec ses modèles électriques dotés d'une bonne autonomie, Tesla a toujours fait figure de marque à suivre. Néanmoins, le constructeur n'a pas encore réussi à trouver de réponse au grand problème de la mobilité urbaine, qu'elle soit électrique, essence ou diesel : l'occupation de l'espace public, rapportée au nombre de personnes dans le véhicule en moyenne. Un Tesla Model X occupe 10 m2 au sol.