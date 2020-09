TCL à Lyon : maintenance sur une rame, la ligne C du métro perturbée pendant 4 jours

Trois rames sur les 4 habituelles vont fonctionner sur la ligne C du métro, à Lyon, pendant 4 jours, entre ce vendredi 16h et lundi 16h. Du coup, la fréquence sera d'une rame toutes les 7,5 minutes au lieu des 5 minutes habituelles.

Un peu moins de métros C pendant 4 jours. En raison de la maintenance d'une rame, la fréquence de la ligne C du métro lyonnais sera ramenée à 7,5 minutes entre vendredi 16h et lundi 16h au lieu des 5 minutes habituelles.

La ligne C circule entre Cuire et Hôtel-de-Ville, en passant par la Croix-Rousse.

"La ligne C circule avec 3 rames de métro à crémaillère contre 4 habituellement. Une des 4 rames normalement en circulation nécessite une maintenance", précisent les TCL.