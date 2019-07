Sud de Lyon : l'A46 coupée à cause d'un accident mortel, l'A7 pertubée

A 13h, l'A46 était toujours coupée à la circulation en direction du sud de Lyon, à cause d'un carambolage mortel. Un autre accident s'est produit sur l'A7 qui est fortement perturbée.

Circulation très difficile autour de Lyon ce mardi 2 juillet. Deux accidents majeurs se sont produits dans l'agglomération, entraînant des perturbations importantes.

Ce matin, vers 9h45, un carambolage a eu lieu sur l'A46 impliquant un poids lourd, un utilitaire et un véhicule léger à hauteur de Communay. Selon les premières informations, il y aurait un mort, le passager de la voiture, et deux blessés transportés à l'hôpital. Les pompiers sont intervenus pour circonscrire un incendie. L'A46 a été fermée à la circulation pendant toute la matinée. L'exploitant de l'autoroute Vinci vient d'annoncer la réouverture des voies en direction du nord. L'autoroute devrait rester couper en direction du sud une partie de l'après-midi entre les échangeurs Communay Nord et Communay Sud.

Un autre accident sur l'A7

Ce même mardi matin, un poids lourd et un véhicule de la Direction interdépartementale des routes sont entrés en collision sur l'A7 à hauteur de Solaize vers 10h. La chaussée est fortement réduite avec une seule voie de circulation en direction de Marseille, deux voies de circulation en direction de Paris.

Selon Onlymoov : "Il est demandé aux automobilistes d'éviter ces secteurs. Un itinéraire de déviation a été activé par Grenoble, en direction de Marseille : les conducteurs doivent emprunter l’A46, l’A43, l’A48 et l’A49 jusqu’à l’A7 à Valence".