Saint-Valentin à Lyon : donnez votre sang en amoureux

Les réserves de sang sont toujours insuffisantes. Pour inciter la population à donner, l’établissement français du sang organise pour la Saint-Valentin, une collecte spéciale.

L’Etablissement français du sang (EFS) s’inquiète. Ces dernières semaines, le taux de fréquentation des collectes de sang a chuté de 20 %. Les besoins quant à eux, sont toujours les mêmes. Pour tenter de mobiliser les donneurs, mais aussi et surtout les non-donneurs, l’EFS a lancé une campagne spécial Saint-Valentin. Pour ce jeudi 14 février, rendez-vous à deux dans un des points de collecte, où une surprise attendra les donneurs. Rendez-vous à la Maison du don, sur la place des Archives (Lyon 2) jusqu’à 19h, à la mairie du 6e arrondissement (rue de Sèze) jusqu’à 19h également, ou encore à Sathonay-Camp pour les non-Lyonnais, à la salle des fêtes, de 16h15 à 19h15. La campagne est organisée avec la mobilisation des étudiants de l’IUT de Lyon 2, l’école Carrel et l’association Give Hope. Et pour attirer l’œil, un slogan : "Pour la Saint-Valentin, ayez du cœur, donnez votre sang." Une activité qui brise les codes, et qui immanquablement, incite à la solidarité.