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Les étagères du réseau cuivre, bien plus encombrantes, seront débarrassés à partir de 2030. En revanche, au central Lalande, elle ne seront plus actives dès janvier 2026.

Rhône : une réunion publique organisée le 7 juillet à Genas sur l’arrêt du réseau de cuivre

  • par LR

    • Les habitants de la commune sont invités le 7 juillet dès 19 heures à l’hôtel de ville de Genas pour participer à la réunion publique sur l’arrêt du réseau de cuivre.

    Alors que la Ville de Genas poursuit sa transition vers la fibre optique, la municipalité organisera mardi 7 juillet une réunion publique d’informations sur l’arrêt du réseau de cuivre sur la commune prévu le 31 janvier 2027. Les riverains sont attendus à l’hôtel de ville dès 19 heures.

    Cette réunion aura d’abord pour but de comprendre les changements à venir sur la commune, mais aussi de permettre aux habitants d’identifier les démarches à entreprendre dès à présent et d’anticiper les impacts possibles sur leurs logements ou sur l’activité des entreprises.

    Des représentants qualifiés interviendront afin d’apporter une information "claire, fiable et accessible", au nom des acteurs du secteur des télécommunications. Leur intervention sera suivie d’un temps d’échange permettant de répondre aux interrogations des participants, précise enfin la Ville de Genas dans son communiqué.

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