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Boutique de Richard Traiteur dans le centre-ville de Saint-Etienne (@Richard Traiteur)

Loire : Richard Traiteur placé en redressement judiciaire

  • par Augustin Monin

    • Richard Traiteur, entreprise spécialisée dans l’événementiel, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

    Richard Traiteur, entreprise spécialisée dans l’événementiel située à Saint-Étienne, a été placée en redressement judiciaire au début du mois de mai 2026.

    Dans un communiqué rédigé par sa co-dirigeante, Pauline Catteau Richard, celle-ci indique que ''Richard Traiteur est en redressement judiciaire.'' Une décision volontaire, prise afin de ''restructurer, pour respirer et pour continuer à avancer dans une conjoncture économique qui frappe toute notre filière.'' Autre difficulté évoquée par l’entreprise : ''les charges, elles, ne bougent pas (au contraire).''

    Richard Traiteur, dont l’activité a débuté en 2012, a connu en quelques mois plusieurs revers. Pauline Catteau et Kévin Richard, co-dirigeant, avaient notamment vu leurs deux établissements du centre-ville stéphanois fermer. L’entreprise avait justifié la fermeture de sa boutique traiteur le 2 août 2025 par une "formule qui ne correspond plus pleinement aux attentes et aux usages.’"Ce placement en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Saint-Étienne sonne donc comme le coup de grâce pour Richard Traiteur.

    Mais Pauline Catteau Richard se veut rassurante auprès de ses fournisseurs et de ses clients : ''toutes les prestations en cours, signées et à venir, se dérouleront exactement comme prévu''. La dirigeante revendique dans le même temps 25 mariages organisés rien que pour le mois de juin, ainsi que plusieurs garden-parties et événements d’entreprise. Autre point positif dans cette période difficile pour Richard Traiteur : l’ouverture du Comptoir Richard le 27 mai 2026, une ouverture ''dont nous sommes très heureux'', écrit Pauline Catteau Richard.

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