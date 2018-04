Rhône : accident mortel à Champagne-au-Mont-d’Or

Un jeune homme de 24 ans est décédé ce dimanche matin, au nord de la métropole lyonnaise, après avoir violemment percuté un pylône à bord de sa voiture, sur la commune de Champagne-au-Mont-d’Or.

Un dimanche matin dramatique dans les Monts-d’Or. Vers 9h30, un jeune de 24 ans s’est tué dans un accident de voiture sur la route départemental 306. L’accident s’est produit sur la commune de Champagne-au-Mont-d’Or, à hauteur du rond point entre l’avenue du général de Gaulle et le chemin du Tronchon.

Le véhicule du jeune homme, qui roulait en direction du centre du village, est sorti de la route à hauteur du magasin Cuir Center. La voiture a percuté le pylône d’un panneau publicitaire. Sous la violence du choc, une partie du panneau s’est détachée, tombant sur le côté du véhicule.

Le conducteur est décédé, en dépit de l’intervention des pompiers. Il ne transportait pas de passager. Les causes de l’accident sont pour l’heure inconnues. Une enquête a été ouverte pour tenter de les préciser. Des tests d’alcoolémie et de stupéfiants doivent notamment être réaliser. Le Progrès rapporte des témoignages selon lesquels le véhicule roulait de manière dangereuse et à une vitesse excessive.