International Workplace Group ouvre le 1er juillet un nouveau centre Regus 783 m2 à Fontaine, dans l'agglomération grenobloise.

IWG, opérateur de bureaux dits "flexibles" présent dans de nombreux pays, ouvrira le 1er juillet un nouveau site sous enseigne Regus au 11 rue de l'Abbé-Vincent, à Fontaine en Isère. D'une surface de 784 m2, le centre proposera 28 bureaux privatifs, deux salles de réunion, des espaces de coworking et des espaces dits créatifs.

L'implantation vient d'un accord de partenariat avec le propriétaire de l'immeuble : ce dernier a financé l'aménagement des locaux, qu'IWG exploite et commercialise sous l'enseigne Regus. Le bâtiment vise des entreprises établies comme des start-up, notamment dans l'ingénierie et le conseil. Il sera équipé d'un parking à vélos et de douches. Le service "Design Your Own Office" permettra aux occupants d'aménager leurs espaces.

Paulo Dias, PDG d'IWG Europe, indique que cette ouverture "renforce notre présence sur un marché déjà bien établi" et répond à une demande croissante de solutions "peu intensives en capital" dans l'agglomération grenobloise.

ITW a signé 1132 nouveaux sites dans le monde en 2025, dont 99% en partenariat, puis 382 au premier trimestre 2026, contre 224 sur la même période en 2025. Le groupe revendique plus de 5000 sites et compte 83% des entreprises du "Fortune 500" parmi ses clients.

Selon une étude menée par IWG avec le cabinet Arup, le travail hybride pourrait améliorer la production de 11% et générer une économie moyenne de 11 000 dollars par salarié et par an. Ces chiffres proviennent toutefois de travaux soutenus par IWG, partie prenante du marché.