Régionales : Najat Vallaud-Belkacem en meeting à Lyon ce lundi soir

La candidate socialiste aux régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, Najat Vallaud-Belkacem, est en meeting à Lyon ce lundi soir, quelques jours avant le 1er tour des élections (dimanche 20 juin).

Le meeting de Najat Vallaud-Belkacem se déroulera à Territoires, à Jean-Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Les maires PS de Vaux-en-Velin et de Villeurbanne, Hélène Geoffroy et Cédric Van Styvendael, sont notamment annoncés pour soutenir l'ancienne ministre de l'éducation nationale.

La socialiste est pour l'instant à la traîne dans les sondages. D'après un sondage Ipsos pour Francetv et Radio France, début juin, Laurent Wauquiez, le président LR sortant arrive en tête au 1er tour, avec 33 %. Il devance le candidat RN, Andrea Kotarac (22 %) et le candidat LREM, Bruno Bonnell (14 %). La gauche, divisée, n'est pas en mesure de l'emporter. Najat Vallaud-Belkacem (PS), est sondée à 12 %, Fabienne Grébert (EELV), à 11 % et Cécile Cukierman (5 %).