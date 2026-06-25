Du 27 juin au 10 octobre prochain, cinq communes de la région seront illuminées tour à tour dans le cadre du festival "Région des lumières".

"Vous allez en prendre plein les yeux et les oreilles". Du 27 juin au 10 octobre prochain, cinq communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes accueilleront la 8e édition du festival "Région des Lumières". Pendant près de quatre mois, les villes sélectionnées accueilleront tour à tour des spectacles sons et lumières, créés par les "Allumeurs de rêve".

Cette année, le festival passera par Vienne du 27 juin au 19 juillet, Aurillac du 25 juillet au 15 août, la Chaise-Dieu, du 8 au 30 août, Clermond-Ferrand du 15 au 27 septembre, et Espaly-Saint-Marcel du 18 septembre au 10 octobre. Chacune des communes aura le droit à ses propres illuminations, projetées sur des bâtiments historiques : "Il n'y a pas de projection qui se ressemble car les créations sont pensées en fonction des territoires, elles reflète les lieux et la dimension patrimoniale", souligne Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

"Toutes les illuminations ont une origine, une source, une histoire..."

A Vienne, c'est l'Hôtel de Ville de la commune qui sera illuminé : "Cette année, la mise en lumière sera sur l'Hôtel de Ville avec l'histoire de Vienne, la gastronomie et un clin d'oeil à nos vignobles", tease Jean-Claude Lasalle, président de l'office du Tourisme de Vienne. "Toutes les illuminations ont une origine, une source, une histoire qui est présente dans la ville et c'est ça qui est formidable", ajoute le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Depuis la création du festival, trois millions de personnes ont assisté aux différents événements. Parmi eux, figurent des habitants, mais aussi, des visiteurs venus d'autres communes : "Ce festival est un élément d'attractivité, on vient passer une soirée, voire plusieurs jours dans la ville et les acteurs économiques en profitent pleinement", indique Fabrice Pannekoucke.

Une volonté "d'aller au plus près des publics"

Au-delà de cette dimension économique, la Région souhaite répondre à la dimension culturelle du "aller vers" : "Il y a une volonté d'aller au plus près des publics, d'aller dans la ruralité pour apporter ce que nous avons dans nos métropoles et que chacun puisse en profiter pleinement", explique le président de la collectivité. Un modèle déjà utilisé par la Région dans le cadre du programme d'opéra itinérant qui sillonne actuellement les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Le festival "Région des lumières" débutera ce dimanche 27 juin à Vienne en Isère. Une inauguration est prévue dimanche 28 juin, devant l'Hôtel de Ville.

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