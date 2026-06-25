Fabrice Pannekoucke, nouveau président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes aux côtés de son prédécesseur, Laurent Wauquiez, le 5 septembre 2024 à Lyon. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Les écologistes d’Auvergne-Rhône-Alpes saisissent la justice contre Laurent Wauquiez, accusé d’exercer une présidence officieuse de la Région.

Les élus écologistes d'Auvergne-Rhône-Alpes ont annoncé mercredi avoir saisi la justice contre le chef des députés LR Laurent Wauquiez qu'ils accusent d'exercer une "présidence de fait" de la région et d'utiliser les moyens de la collectivité pour promouvoir sa carrière politique.

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Ces conseillers régionaux ont indiqué lors d'une conférence de presse avoir effectué mardi un signalement pour des "détournements de fonds publics" au procureur de la République de Lyon au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, qui oblige un élu à saisir le parquet quand il a connaissance d'un crime ou d'un délit. Laurent Wauquiez, élu en 2021 président de la deuxième région la plus riche de France, a été contraint de démissionner en juillet 2024 quand il a été élu à l'Assemblée nationale, en vertu de la loi interdisant le cumul des mandats.

Il a cédé la présidence à l'un de ses fidèles, Fabrice Pannekoucke, mais aussitôt pris le titre de conseiller spécial au sein de l'institution. Depuis, il "exerce tous les jours une présidence de fait" de la région, accuse Pierre Janot, conseiller régional écologiste.

Laurent Wauquiez "apparaît au grand public comme restant le président de la région mais surtout utilise et détourne à des fins personnelles les moyens de la région (vidéos, réseaux sociaux, courriers, publipostages, reportages et photographies dans le magazine de la région AuRA, remboursement des frais de déplacements où il se substitue à l'exécutif)", écrivent les élus dans leur signalement.

Ils ont transmis au procureur 90 pages de documents "prouvant", selon eux, ces "détournements de fonds publics". Par exemple, un déplacement, seul, à Clermont-Ferrand pour annoncer un investissement de 1,5 million d'euros de la région pour des caméras de surveillance alors qu'"aucune délibération n'a été votée pour cela".

"Harcèlement judiciaire"

Ou encore un courrier du 31 juillet 2025, émanant du cabinet de la présidence mais signé Laurent Wauquiez, dans lequel il se targue d'être personnellement à l'origine d'une initiative de la région sur les transports scolaires dans sa circonscription en Haute-Loire. "Il s'attribue, dans de nombreux courriers signés de sa main, les mérites d'aides, de projets, de constructions, etc.", accuse M. Janot.

Le cabinet de la présidence de la région a fustigé mercredi le "harcèlement judiciaire" du groupe écologiste dont "on ne compte plus le nombre de recours". "La justice a des sujets bien plus graves à gérer en ce moment", conclut le communiqué.

En 2024, la chambre régionale des comptes a épinglé certaines dépenses "contestables" d'une communication de la région "trop centrée" sur la figure de son président d'alors, Laurent Wauquiez, dont un dîner à plus de 1.200 euros avec l'écrivain Michel Houellebecq.