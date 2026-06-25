Véronique Sarselli à la tribune le jour de son élection à la tête de la Métropole de Lyon.

Mercredi 24 juin s'est tenu le conseil d'installation du Sytral, lors duquel a été voté la composition du nouveau bureau.

Après une longue attente, le conseil d'installation du Sytral s'est tenu mercredi 24 juin. Lors de l'audience, la présidente de la Métropole et du Sytral, Véronique Sarselli, et les élus du conseil d'administration, ont procédé à l'élection des vice-présidents et des membres du bureau.

Le nouveau bureau est ainsi composé de la présidente Véronique Sarselli et de ses vice-présidents, Gilles Gascon, Pascal Ronziere, Daniel Valero, Virginie Chaverot, Damien Combet, Pascal Charmot, Bastien Joint et Christophe Quiniou. En parallèle, les élus du Conseil d’administration ont élu les vingt membres du Bureau, dont la présidente et les huit vice-présidents sont membres de droit.

Le nouveau conseil d'administration de Sytral Mobilités est quant à lui composé de 39 membres, dont la présidente et 25 élus de la Métropole de Lyon. Parmi eux figure Jean-Michel Aulas, nommé malgré l'affaire Abreu et la suspension de sa vice-présidence à la Métropole de Lyon.

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